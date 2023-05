4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Transmontanos nach zehn Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Gegen Inter Basel gewinnt Transmontanos am Samstag zum ersten Mal nach zehn Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:2.

Inter Basel ging zunächst in Führung, als Samir Dolatshahi in der 12. Minute traf. Dann glich aber Antonio Manuel Gomes De Castro (29.) für Transmontanos aus. José Pedro Pereira Loureiro in der 35. Minute und José Pedro Pereira Loureiro in der 49. Minute brachten Transmontanos sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Inter Basel noch auf 2:3 heran. Nawid Gafuhrzada war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 81. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Transmontanos sah Carlos Filipe Dias Cadime (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Diogo Miguel Pereira De Lemos (91.). Bei Inter Basel sah Hamid Reza Esfandyary (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Hamid Reza Esfandyary (39.) und Farid Seyed (95.).

Die Abwehr von Inter Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 5.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 97 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Mit dem Sieg liegt Transmontanos neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt SC Binningen. Transmontanos hat bisher zweimal gewonnen und 15mal verloren. Transmontanos siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Bosna Basel kriegt es Transmontanos im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Inter Basel liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 11. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Inter Basel hat bisher einmal gewonnen, 15mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Inter Basel tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - Inter Basel 3:2 (2:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 12. Samir Dolatshahi 0:1. 29. Antonio Manuel Gomes De Castro 1:1. 35. José Pedro Pereira Loureiro 2:1. 49. José Pedro Pereira Loureiro 3:1. 81. Nawid Gafuhrzada 3:2. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Carlos Filipe Dias Cadime, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Rui Fernando Marinho Lopes, Micael Manuel Pires, Julio Paulo Nsiandambo, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Antonio Manuel Gomes De Castro, Luenderson Picanço Do Nascimento, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Inter Basel: Said Khan Rahimi, Sayed Tareq Islami, Alijan Ramezani, Younus Amiri, Furkan Junuzi, Ahmad Shah Zarmohammadi, Samir Dolatshahi, Nourallah Nouri, Gholam Farook Mohammadi, Jaafar Musavi, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: 39. Hamid Reza Esfandyary, 91. Diogo Miguel Pereira De Lemos, 95. Farid Seyed – Ausschlüsse: 80. Hamid Reza Esfandyary, 85. Carlos Filipe Dias Cadime.

