2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Old Boys gegen Birsfelden Old Boys hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Birsfelden setzt es zuhause ein 4:2 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Situm für Old Boys. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 25. Minute zum Ausgleich für Birsfelden. Ruben Antonio Flores Mora verwandelte erfolgreich. In der 37. Minute war es an Karim Barry, Old Boys 2:1 in Führung zu bringen.

Alessio Simonetta sorgte in der 42. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Old Boys. Old Boys erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Dominik Situm weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Fabio Jorge Verde in der 84. Minute her, als er für Birsfelden auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Gentuar Gashi (41.), Kerem Uzakgider (57.) und Ruben Antonio Flores Mora (62.). Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Gedion Belachew (41.) und Enea Provenzano (53.).

Nach dem zweiten Spiel steht Old Boys mit drei Punkten auf dem vierten Rang. Das nächste Spiel trägt Old Boys in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Allschwil aus. Diese Begegnung findet am Samstag (28. August) statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach dem zweiten Spiel steht Birsfelden mit einem Punkt auf dem zehnten Rang. Birsfelden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gelterkinden. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Birsfelden 4:2 (3:1) - Schützenmatte, Basel – Tore: 11. Dominik Situm 1:0. 25. Ruben Antonio Flores Mora (Penalty) 1:1.37. Karim Barry 2:1. 42. Alessio Simonetta 3:1. 58. Dominik Situm 4:1. 84. Fabio Jorge Verde 4:2. – Old Boys: David Rothen, Maximilian Mamot, Gedion Belachew, Francesco Savoca, Dominik Situm, Nurallah Cagan, Marco Baumann, Samir Natarajan, Enea Provenzano, Alessio Simonetta, Karim Barry. – Birsfelden: Dénes Zoltan Kövi, Carmelo Fontana, Marc Zumstein, Gentuar Gashi, Jann Erhard, Roberto Garcia, Ruben Antonio Flores Mora, Kerem Uzakgider, Alessio Zarola, Ruben Kotlar, Fabio Jorge Verde. – Verwarnungen: 41. Gentuar Gashi, 41. Gedion Belachew, 53. Enea Provenzano, 57. Kerem Uzakgider, 62. Ruben Antonio Flores Mora.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SV Sissach - FC Allschwil 2:3, FC Gelterkinden - SV Muttenz 2:2, BSC Old Boys - FC Birsfelden 4:2, FC Dardania - FC Reinach 1:2, FC Aesch - FC Wallbach-Zeiningen 1:0

Tabelle: 1. FC Allschwil 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Aesch 2/6 (5:1), 3. SV Muttenz 2/4 (4:3), 4. BSC Old Boys 2/3 (5:4), 5. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 6. FC Pratteln 2/3 (5:5), 7. FC Reinach 2/3 (4:5), 8. FC Gelterkinden 2/2 (3:3), 9. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 10. FC Birsfelden 2/1 (3:5), 11. SV Sissach 2/1 (3:4), 12. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (0:1), 13. FC Dardania 2/0 (3:7), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 00:49 Uhr.