2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Reinach gegen Dardania Sieg für Reinach: Gegen Dardania gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:1.

(chm)

Reinach ging in der 50. Spielminute durch Valerio Ronchi in Führung, ehe Dardania in der 54. Minute (Edon Mulaj) der Ausgleich gelang. Valentin Jahn traf in der 66. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Reinach. In der 91. Minute erhöhte Misha Wyden auf 3:1 für Reinach.

Gelbe Karten gab es bei Dardania für Adem Matoshi (55.), Getuar Islamaj (81.) und Shqiprim Salihi (88.). Gelbe Karten gab es bei Reinach für Luca Manieri (40.) und Valerio Ronchi (81.).

In der Tabelle steht Reinach nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Für Reinach geht es in einem Heimspiel gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (29. August) statt (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Dardania steht mit null Punkten auf Rang 13. Im nächsten Spiel kriegt es Dardania auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Wallbach-Zeiningen zu tun. Die Partie findet am Samstag (28. August) statt (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Telegramm: FC Dardania - FC Reinach 1:3 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 50. Valerio Ronchi 0:1. 54. Edon Mulaj (Penalty) 1:1.66. Valentin Jahn 1:2. 91. Misha Wyden 1:3. – Dardania: Leutrim Gorqa, Erdin Shaqiri, Edon Mulaj, Loic Limanaj, Isa Mulaj, Bekim Krasniqi, Erin Ziba, Jawed Zemouli, Bajram Saljihu, Adem Matoshi, Ismail Korkmaz. – Reinach: Valentino Reist, Yannis Friedli, Luc Durisch, Nick Oppliger, Stefan Rau, Sven Wirz, Luca Manieri, Andreas Schöne, Siro Nichele, Valentin Jahn, Claude Schmidlin. – Verwarnungen: 40. Luca Manieri, 55. Adem Matoshi, 81. Getuar Islamaj, 81. Valerio Ronchi, 88. Shqiprim Salihi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SV Sissach - FC Allschwil 2:3, FC Gelterkinden - SV Muttenz 2:2, BSC Old Boys - FC Birsfelden 4:2, FC Dardania - FC Reinach 1:3, FC Aesch - FC Wallbach-Zeiningen 1:0

Tabelle: 1. FC Allschwil 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Aesch 2/6 (5:1), 3. SV Muttenz 2/4 (4:3), 4. BSC Old Boys 2/3 (5:4), 5. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/3 (7:6), 6. FC Pratteln 2/3 (5:5), 7. FC Reinach 2/3 (4:5), 8. FC Gelterkinden 2/2 (3:3), 9. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 10. FC Birsfelden 2/1 (3:5), 11. SV Sissach 2/1 (3:4), 12. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (0:1), 13. FC Dardania 2/0 (3:7), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 13:13 Uhr.