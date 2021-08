4. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg im zweiten Spiel für Reinach gegen Kleinlützel Reinach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Kleinlützel setzt es auswärts ein 3:2 ab.

(chm)

Lenard Bubendorf eröffnete in der 19. Minute das Skore, als er für Reinach das 1:0 markierte. Serafin Wick glich in der 38. Minute für Kleinlützel aus. Es hiess 1:1. Dario Palma traf in der 56. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Reinach.

Nur acht Minute später traf Dario Palma erneut, so dass es in der 64. Minute 3:1 für Reinach hiess. Per Penalty traf Eric Dreier in der 78. Minute für Kleinlützel zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kleinlützel erhielten Ruedi Brunner (70.) und Simon Wagner (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Reinach, Cedric Martin (80.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Reinach mit drei Punkten auf dem achten Rang. Reinach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Therwil. Die Partie findet am Donnerstag (2. September) statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Kleinlützel liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 12. Für Kleinlützel geht es auf fremdem Terrain gegen FC Münchenstein weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Kleinlützel - FC Reinach 2:3 (1:1) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 19. Lenard Bubendorf 0:1. 38. Serafin Wick 1:1. 56. Dario Palma 1:2. 64. Dario Palma 1:3. 78. Eric Dreier (Penalty) 2:3. – Kleinlützel: Patrick Wagner, Ruedi Brunner, Fabio Giger, Patrick Bloch, Joel Spies, Kevin Schenk, Sammy Curro, Livio Metzger, Roman Vogt, Dominique Regli, Eric Dreier. – Reinach: Luca Weisskopf, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Rayan Hajabo, Sven David, Michael Stephane Rodrigues Ramos, robin Martin, Yannick Stücklin, Cedric Martin, Lenard Bubendorf, Yannick Strub. – Verwarnungen: 70. Ruedi Brunner, 73. Simon Wagner, 80. Cedric Martin.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Therwil - FC Laufen a 1:6, FC Kleinlützel - FC Reinach 2:3, FC Brislach - FC Münchenstein 4:5

Tabelle: 1. FC Riederwald 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. FC Laufen a 2/6 (9:1), 3. FC Röschenz 2/4 (7:3), 4. FC Oberwil 2/4 (5:4), 5. FC Aesch 2/3 (8:6), 6. FC Münchenstein 2/3 (6:8), 7. FC Brislach 2/3 (7:5), 8. FC Reinach 2/3 (3:5), 9. SC Dornach 2/2 (2:2), 10. FC Ettingen 2/0 (4:9), 11. FC Therwil 2/0 (3:11), 12. FC Kleinlützel 2/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 17:22 Uhr.