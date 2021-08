4. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg im zweiten Spiel für Virtus Liestal gegen Rheinfelden – Entscheidung in der Schlussminute Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Virtus Liestal auswärts gegen Rheinfelden 2:1.

(chm)

Virtus Liestal geriet zunächst in Rückstand, als Ibrahim Karadeniz in der 25. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rheinfelden gelang. In der 25. Minute glich Virtus Liestal jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Stefano Gigliotti und Sahincan Aydogdu.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Virtus Liestal, Fabio Petrucci (52.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rheinfelden, Halilcan Cetin (15.) kassierte sie.

Virtus Liestal steht mit drei Punkten auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Virtus Liestal in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wallbach-Zeiningen zu tun. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Rheinfelden liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 11. Rheinfelden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Oberdorf. Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Rheinfelden - AC Virtus Liestal 1:2 (1:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 25. Ibrahim Karadeniz 1:0. 25. Stefano Gigliotti (Penalty) 1:1.91. Sahincan Aydogdu 1:2. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Baran Polat, Arda Izgi, Halilcan Cetin, Berkay Korhan, Dario Freiermuth, Yusuf Karadeniz, Luca Minotti, Tobias Leutenegger, Eric Benz, Ibrahim Karadeniz. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Peter Trefilleti, Sahincan Aydogdu, Raphael Buser, Lars Kistler, Stefano Gigliotti, Ramon Schilt, Michel Mayer, Fabio Petrucci, Nico De Simone, Stefano Petrucci. – Verwarnungen: 15. Halilcan Cetin, 52. Fabio Petrucci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Kaiseraugst - FC Eiken 0:1, FC Frenkendorf - FC Oberdorf 3:1, FC Rheinfelden - AC Virtus Liestal 1:2, AC Rossoneri - SV Sissach 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Eiken 2/6 (5:1), 3. FC Frenkendorf 2/6 (7:3), 4. AC Rossoneri 2/4 (1:0), 5. FC Diegten Eptingen 2/3 (3:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:5), 7. AC Virtus Liestal 2/3 (4:5), 8. FC Oberdorf 2/3 (7:4), 9. FC Laufenburg-Kaisten 2/1 (1:3), 10. SV Sissach 2/0 (1:7), 11. FC Rheinfelden 2/0 (2:4), 12. FC Kaiseraugst 2/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:42 Uhr.