4. Liga, Gruppe 4 Erstmals drei Punkte für Inter Basel bei Sieg gegen Transmontanos Im neunten Spiel ist es endlich soweit: Inter Basel hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Transmontanos gewinnt die Mannschaft am Sonntag zuhause 4:2.

(chm)

Nourallah Nouri eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Inter Basel das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Transmontanos traf Carlos Filipe Dias Cadime in der 25. Minute. Per Penalty traf Siawash Fayez in der 38. Minute zur 2:1-Führung für Inter Basel.

Durch Penalty kam es in der 40. Minute zum Ausgleich für Transmontanos. Luenderson Picanço Do Nascimento verwandelte erfolgreich. Eid Mohammad Mohammad Musa schoss Inter Basel in der 44. Minute zur 3:2-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nourallah Nouri in der 62. Minute. Er traf zum 4:2 für Inter Basel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Transmontanos für Micael Manuel Pires (28.) und Adriano Paz de Lima (90.). Die einzige gelbe Karte bei Inter Basel erhielt: Mahmoud Amirzade (51.)

In den bisherigen Spielen ist Inter Basel nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Inter Basel die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 11 mit durchschnittlich 4.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Transmontanos ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.3 (Rang 9).

Der Sieg brachte Inter Basel über den Strich. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 9. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt SC Binningen. Der erste Sieg der Saison für Inter Basel folgt nach sechs Niederlagen und null Unentschieden. Inter Basel konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Inter Basel tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Mit der Niederlage rückt Transmontanos in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 10. Transmontanos hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Transmontanos spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 7). Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: Inter Basel - SV Transmontanos Basel 4:2 (3:2) - Rankhof, Basel – Tore: 13. Nourallah Nouri 1:0. 25. Carlos Filipe Dias Cadime 1:1. 38. Siawash Fayez (Penalty) 2:1.40. Luenderson Picanço Do Nascimento (Penalty) 2:2.44. Eid Mohammad Mohammad Musa 3:2. 62. Nourallah Nouri 4:2. – Inter Basel: Qhader Mohammadi, Ahmad Shah Zarmohammadi, Suleyman Huseyni, Mahmoud Amirzade, Younus Amiri, Wahidullah Bayat, Ali Jafari, Hamid Reza Esfandyary, Eid Mohammad Mohammad Musa, Siawash Fayez, Gholam Farook Mohammadi. – Transmontanos: Miguel Angelo Almeida Moura, Luis Filipe Florentino Dantas, Josue Lutumba, Micael Manuel Pires, Selmo Joao Mbote, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Carlos Filipe Dias Cadime, Ivan Daniel Pires Soares, Adriano Paz de Lima, Luenderson Picanço Do Nascimento, Joao Paulo Da Silva Machado. – Verwarnungen: 28. Micael Manuel Pires, 51. Mahmoud Amirzade, 90. Adriano Paz de Lima.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:51 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.