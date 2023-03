4. Liga, Gruppe 3 Ettingen bezwingt Therwil Ettingen behielt im Spiel gegen Therwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Den Auftakt machte Fabrizio Frisina, der in der 3. Minute für Ettingen zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Joachim Schuster für Therwil erfolgreich war. Lukas Erzer brachte Ettingen 2:1 in Führung (49. Minute).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Ettingen stellte Fabio Lyrer in Minute 53 her. Loris Stöcklin baute in der 81. Minute die Führung für Ettingen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Jonas Meier in der 83. Minute her, als er für Therwil auf 2:4 verkürzte.

Bei Ettingen sah Ramon Müller (40.) die rote Karte. Gelb erhielt Loris Stöcklin (60.). Gelbe Karten gab es bei Therwil für Ivan Darms (60.) und Yannick Hauser (83.).

Ettingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Ettingen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Ettingen: Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Ettingen hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ettingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oberwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am Donnerstag (30. März) statt (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Therwil hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Riederwald (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (13.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Ettingen - FC Therwil 4:2 (1:1) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 3. Fabrizio Frisina 1:0. 16. Joachim Schuster 1:1. 49. Lukas Erzer 2:1. 53. Fabio Lyrer 3:1. 81. Loris Stöcklin 4:1. 83. Jonas Meier 4:2. – Ettingen: Sacha Fink, Luca Frisina, Steve Bollier, Cedric Planella, Alain Grüter, Fabio Lyrer, Michel Aebi, Mischa Beljean, Fabrizio Frisina, Loris Stöcklin, Lukas Erzer. – Therwil: Sven Scheiber, Gino Vielmi, Luca Leone, Michael Roderer, Yannick Hauser, Benjamin Meier, Alessio Posocco, Renato Zingg, Leo Hertig, Joachim Schuster, Ivan Darms. – Verwarnungen: 60. Loris Stöcklin, 60. Ivan Darms, 83. Yannick Hauser – Ausschluss: 40. Ramon Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

