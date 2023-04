4. Liga, Gruppe 3 Ettingen entscheidet Showdown gegen Aesch für sich – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Das zweitplatzierte Team Ettingen hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Aesch zuhause 3:1 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Loris Stöcklin in der 46. Minute. Er traf für Ettingen zum 1:0. Erneut Loris Stöcklin traf in der 48. Minute auch zum 2:0 für Ettingen. Ettingen erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Raphael Altenbach weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Nico Bitto in der 82. Minute her, als er für Aesch auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Aesch für Dylan Bourquin (25.) und Lumni Aliu (70.). Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Luca Frisina (72.).

Dass Ettingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Ettingen durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Ettingen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 18 Spielen hat das Team 33 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Ettingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Ettingen auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Amicitia Riehen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Aesch gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Aesch hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aesch geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Therwil (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Ettingen - FC Aesch a 3:1 (1:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 46. Loris Stöcklin 1:0. 48. Loris Stöcklin 2:0. 56. Raphael Altenbach 3:0. 82. Nico Bitto 3:1. – Ettingen: Sacha Fink, Alain Grüter, Steve Bollier, Cedric Planella, Luca Frisina, Fabio Lyrer, Mischa Beljean, Raphael Altenbach, Fabrizio Frisina, Loris Stöcklin, Yannik Greter. – Aesch: Alessandro Italiano, Jure Ölcer, Stefan Gempeler, Jeremy Pursell, Florian Frey, Dylan Bourquin, Robin Schaub, Nico Fruncillo, Sacha Bourquin, Marc Luca Ritschard, Nicola Wetzel. – Verwarnungen: 25. Dylan Bourquin, 70. Lumni Aliu, 72. Luca Frisina.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 01:33 Uhr.