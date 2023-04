4. Liga, Gruppe 3 Ettingen gewinnt deutlich gegen Breitenbach Ettingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Breitenbach 4:1.

Den Auftakt machte Yannik Greter, der in der 38. Minute für Ettingen zum 1:0 traf. In der 55. Minute schoss Michel Aebi Ettingen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Ledjo Kabashi sorgte in der 70. Minute für Breitenbach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 86. Minute brachte Loris Stöcklin Ettingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Dylan Gellert, der in der 92. Minute die Führung für Ettingen auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Breitenbach für Jonas Ruchti (66.), Venhar Ahmeti (85.) und Kastriot Guri (94.). Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Hans Peter Ganster (83.).

Ettingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 48 erzielten Toren Rang 2.

Der Sieg bringt Ettingen an die Spitze Das Team hat nach 17 Spielen 30 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Ettingen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Ettingen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Aesch a. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Für Breitenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Breitenbach wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Ettingen 1:4 (0:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 38. Yannik Greter 0:1. 55. Michel Aebi (Penalty) 0:2.70. Ledjo Kabashi 1:2. 86. Loris Stöcklin 1:3. 92. Dylan Gellert 1:4. – Breitenbach: Lars Fringeli, Jan Grossenbacher, Michael Krug, Jonas Ruchti, Nicolas Kaufmann, Adrian Altermatt, Ismail Uzakgider, Lukas Wyss, Pietro Pilenza, Kadri Guri, Behram Rexhepi. – Ettingen: Sacha Fink, Steve Bollier, Cedric Planella, Benjamin Kohler, Ramon Müller, Lukas Erzer, Michel Aebi, Raphael Altenbach, Fabrizio Frisina, Loris Stöcklin, Yannik Greter. – Verwarnungen: 66. Jonas Ruchti, 83. Hans Peter Ganster, 85. Venhar Ahmeti, 94. Kastriot Guri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

