4. Liga, Gruppe 3 Ettingen gewinnt klar gegen Reinach Ettingen behielt im Spiel gegen Reinach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Das Tor von Lukas Erzer in der 1. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Ettingen. Loris Stöcklin erhöhte in der 20. Minute zur 2:0-Führung für Ettingen. Ettingen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Raphael Altenbach weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Yannik Greter, der in der 77. Minute die Führung für Ettingen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ettingen, nämlich für Lukas Erzer (73.). Eine Verwarnung gab es für Reinach, nämlich für Sven David (60.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Ettingen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 65 geschossenen Toren Rang 2.

Ettingen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 40 Punkten. Für Ettingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Ettingen auf fremdem Terrain mit FC Riederwald (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Reinach hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ettingen - FC Reinach 4:0 (2:0) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 1. Lukas Erzer 1:0. 20. Loris Stöcklin 2:0. 67. Raphael Altenbach 3:0. 77. Yannik Greter 4:0. – Ettingen: Sacha Fink, Ramon Müller, Steve Bollier, Loris Glanzmann, Benjamin Kohler, Fabio Lyrer, Nicola Thüring, Raphael Altenbach, Luca Frisina, Loris Stöcklin, Lukas Erzer. – Reinach: Lucas Mathys, Cyril Zuberbühler, Fabian Huber, Linus Baumberger, Alain Kaiser, Sven David, Fabio Bögli, Yannick Strub, Yannick Stücklin, Ruben Da Costa Ventura, Sven Husi. – Verwarnungen: 60. Sven David, 73. Lukas Erzer.

