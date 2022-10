4. Liga, Gruppe 3 Ettingen setzt Siegesserie auch gegen Soleita Hofstetten fort Ettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Soleita Hofstetten fort. Das 7:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Schon früh setzte Ettingen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 2. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ettingen noch auf 7:1.

Soleita Hofstetten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 4. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Ettingen waren: Loris Glanzmann (2 Treffer), Tim Meyer (1 Treffer), Luca Frisina (1 Treffer), Loris Stöcklin (1 Treffer), Fabrizio Frisina (1 Treffer) und Fabio Lyrer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Soleita Hofstetten war: Nicola Cambria (1 Treffer).

Bei Soleita Hofstetten erhielten Simon Hasenfratz (50.), Luca Braun (65.) und Laurent Matti (74.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ettingen, Lukas Erzer (89.) kassierte sie.

Der Sturm von Ettingen sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 33 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Soleita Hofstetten ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Mit dem Sieg übernimmt Ettingen die Tabellenführung. Nach elf Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Ettingen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Ettingen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Reinach zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (19.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Soleita Hofstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 10. Soleita Hofstetten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Soleita Hofstetten zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Riederwald (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 25. Oktober statt (20.00 Uhr, Chöpfli, Hofstetten).

Telegramm: FC Ettingen - SC Soleita Hofstetten 7:1 (6:1) - Sportanlage Hintere Matten, Ettingen – Tore: 2. Loris Stöcklin 1:0. 4. Nicola Cambria 1:1. 40. Loris Glanzmann 2:1. 41. Luca Frisina 3:1. 42. Fabio Lyrer 4:1. 44. Loris Glanzmann 5:1. 46. Fabrizio Frisina 6:1. 75. Tim Meyer 7:1. – Ettingen: Sacha Fink, Benjamin Kohler, Cedric Planella, Loris Glanzmann, Alain Grüter, Fabrizio Frisina, Michel Aebi, Nicola Thüring, Luca Frisina, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer. – Soleita Hofstetten: Nico Filetti, Dominik Hägeli, Mathias Hägeli, Vincenzo Filetti, Kilian Wüest, Nicola Cambria, David Hermann, Davide Palladino, Laurent Matti, David von Graffenried, Simon Hasenfratz. – Verwarnungen: 50. Simon Hasenfratz, 65. Luca Braun, 74. Laurent Matti, 89. Lukas Erzer.

