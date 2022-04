3. Liga, Gruppe 2 Fabian Hug führt Stein mit drei Toren zum Sieg gegen Amicitia Riehen Sieg für Stein: Gegen Amicitia Riehen gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

Den Auftakt machte Fabian Hug, der in der 21. Minute für Stein zum 1:0 traf. Der gleiche Fabian Hug war in der 35. Minute auch für das 2:0 für Stein verantwortlich. Die 37. Minute brachte für Amicitia Riehen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marcello Borghetti.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Stein stellte erneut Fabian Hug in Minute 60 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mateo Caktas in der 74. Minute, als er für Stein zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Stein für Luca Gränacher (57.) und Mateo Caktas (88.). Gelbe Karten gab es bei Amicitia Riehen für Jannis Erlacher (63.) und Jordy Figueira (89.).

Stein hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 76 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Stein nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 11. Stein hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Stein wartet im nächsten Spiel das zehntplatzierte Team FC Reinach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Amicitia Riehen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Amicitia Riehen hat bisher zweimal gewonnen, 16mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Amicitia Riehen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf NK Posavina (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Stein - FC Amicitia Riehen 4:1 (2:1) - Bustelbach, Stein – Tore: 21. Fabian Hug 1:0. 35. Fabian Hug 2:0. 37. Marcello Borghetti 2:1. 60. Fabian Hug 3:1. 74. Mateo Caktas 4:1. – Stein: Marco Schlatter, Daniel Lovric, Jarmo Rüede, Fabian Näf, Leonardo Toro, Mateo Caktas, Nicola Weiss, Luca Gränacher, Silvan Ackermann, Michael Weiss, Fabian Hug. – Amicitia Riehen: Jan Zinke, Jannis Erlacher, Pablo Wüthrich, Jordy Figueira, Sascha Lehmann, Yannick Schlup, Janik Schenker, Ettore Pagliarulo, Noah Rossi, Daniel Wipfli, Raphael Pregger. – Verwarnungen: 57. Luca Gränacher, 63. Jannis Erlacher, 88. Mateo Caktas, 89. Jordy Figueira.

