3. Liga, Gruppe 1 Fabian Hug rettet Stein einen Punkt gegen Schwarz-Weiss Im Spiel zwischen Schwarz-Weiss und Stein hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Schwarz-Weiss war zweimal in Führung. Stein lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Stein in der 82. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 73. Minute ging Schwarz-Weiss zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Stein zum 3:3 fiel spät durch Fabian Hug. er war in der 82. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Frederik Weinandy (50.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Stein, Lirim Gashi (68.) kassierte sie.

Schwarz-Weiss liegt nach Spiel 14 auf Rang 12.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AC Rossoneri. Diese Begegnung findet am 18. März statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

In der Tabelle steht Stein nach dem 14. Spiel auf Rang 14.

Mit dem sechstplatzierten FC Black Stars kriegt es Stein als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Stein 3:3 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 39. Jarmo Rüede 0:1. 60. Eduardo Eggenberger 1:1. 65. Christophe Schmidt 2:1. 71. Yanis Jung 2:2. 73. Christophe Schmidt 3:2. 82. Fabian Hug 3:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Frederik Weinandy, Eduardo Eggenberger, Elias Stockmeyer, Stefan Zehentmayer, Jonas Baumann, Simon Behringer, Jannik Engels, Naser Hakimboy, Silas Gusset. – Stein: Marco Schlatter, Fazli Fazlijevic, Silvan Ackermann, Fabian Näf, Luca Gränacher, Leonardo Toro, Lirim Gashi, Fabian Hug, Seifeddine Bakkay, Jarmo Rüede, Yanis Jung. – Verwarnungen: 50. Frederik Weinandy, 68. Lirim Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

