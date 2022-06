3. Liga, Gruppe 2 Fabio Bächtold rettet Muttenz einen Punkt gegen Reinach Im Spiel zwischen Muttenz und Reinach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal legte Reinach vor, zweimal glich Muttenz aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Yannick Levy für Reinach. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 18. Minute (Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas). In der 39. Minute war es an Seymen Altundag, Reinach 2:1 in Führung zu bringen.

In den letzten Minuten musste Reinach noch den Ausgleich hinnehmen. Für Muttenz traf Fabio Bächtold in der 90. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz erhielten Mertan Yildiz (40.) und Joey Ridacker (65.) eine gelbe Karte. Für Reinach gab es keine Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Muttenz: 34 Punkte bedeuten Rang 9. Muttenz hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zehnmal unentschieden gespielt.

Für Muttenz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Das Unentschieden bringt Reinach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 11. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Reinach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SV Muttenz - FC Reinach 2:2 (1:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 6. Yannick Levy 0:1. 18. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas 1:1. 39. Seymen Altundag 1:2. 90. Fabio Bächtold 2:2. – Muttenz: Aytunc Celep, Pascal Amsler, Luca Fullin, Nino Moser, Joey Ridacker, Burak Hacilar, Fabio Bächtold, Mehmet Gecici, Giosue Carluccio, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Mertan Yildiz. – Reinach: Dominik Fellmann, Pascal Kraft, Luca Weisskopf, Raphael Schär, Alessandro Quagliana, Seymen Altundag, Fazil Cakmakkiran, Tarek Ajraou, Yannick Levy, Fabio Bögli, Nicola Thommen. – Verwarnungen: 40. Mertan Yildiz, 65. Joey Ridacker.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.06.2022 10:06 Uhr.