3. Liga, Gruppe 1 Favorit Binningen siegt gegen Concordia Basel Sieg für den Tabellendritten: Binningen lässt am Sonntag auswärts beim 2:0 gegen Concordia Basel (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 17. Minute gelang Max Forsbach der Führungstreffer zum 1:0 für Binningen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 35. Minute, als Fitim Dauti die Führung für Binningen auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Max Forsbach von Binningen erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Binningen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Binningen unverändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Binningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Binningen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: AC Rossoneri (Rang 9). Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Nach der Niederlage büsst Concordia Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Concordia Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem viertplatzierten FC Black Stars kriegt es Concordia Basel als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Concordia Basel - SC Binningen 0:2 (0:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 17. Max Forsbach 0:1. 35. Fitim Dauti 0:2. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Reto Bornhauser, Noah Ozan Pereira, Mischa Ryf, Dario Vogel, Francesco Rizzo, Elid Basha, Vildan Aliji, Nedjat Memeti, Tolgahan Eraslan, Vildon Memeti. – Binningen: Sandro Meier, Flavio Schmidig, Silvio Baumgartner, Joel Müller, Fitim Dauti, Semi Trabelsi, Betim Dauti, Max Forsbach, Moreno Damiano, Steven Banholzer, Mehmet Babatongüz. – Verwarnungen: 60. Max Forsbach.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Zwingen - AC Rossoneri 5:5, FC Concordia Basel - SC Binningen 0:2

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 5/12 (15:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. AC Rossoneri 5/6 (11:13), 10. FC Zwingen 5/5 (11:14), 11. FC Concordia Basel 5/5 (6:12), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 21:30 Uhr.