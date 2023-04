3. Liga, Gruppe 2 Favorit Binningen siegt klar gegen Oberdorf Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 12) ist Binningen am Mittwoch seiner Favoritenrolle gegen Oberdorf gerecht geworden und hat auswärts 6:2 gewonnen.

(chm)

Oberdorf war einmal in Führung, und zwar in der 45. Minute, als Shahir Hashem zum Zwischenstand von 2:1 traf. Gleichstand war in der 51. Minute hergestellt: Leandro Koweindl traf für Binningen.

Danach drehte Binningen auf. Das Team schoss ab der 61. Minute noch vier weitere Tore, während Oberdorf kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Binningen waren: Remo Hirschi, Nicolas Spörri, Marvin Laissue, Leandro Koweindl, Francesco Biafora und Benjamin Wirth. Einziger Torschütze für Oberdorf war: Shahir Hashem (2 Treffer).

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Oberdorf gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Andrea Pichler (47.) und Stefan Gehrig (77.). Gelbe Karten sahen zudem Leonid Rrahmani (40.) und Stefan Gehrig (77.). Bei Binningen sah Simon Herren (44.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Simon Herren (40.), Darius Von Graffenried (46.) und Alexander Hafner (54.).

Binningen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 64 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Binningen. 39 Punkte bedeuten Rang 2. Binningen hat bisher 13mal gewonnen und viermal verloren.

Als nächstes tritt Binningen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team SC Münchenstein zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (15. April) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Für Oberdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Schwarz-Weiss a kriegt es Oberdorf als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (15. April) statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Oberdorf - SC Binningen b 2:6 (2:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 30. Marvin Laissue 0:1. 41. Shahir Hashem (Penalty) 1:1.45. Shahir Hashem (Penalty) 2:1.51. Leandro Koweindl 2:2. 61. Francesco Biafora 2:3. 70. Remo Hirschi 2:4. 79. Benjamin Wirth 2:5. 92. Nicolas Spörri 2:6. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Stefan Gehrig, Lucas Burri, Andrea Pichler, Dimitri Spescha, Akishan Thavaratnam, Shahir Hashem, Leonid Rrahmani, Michael Lohner. – Binningen: Florian Jenny, Alessio Enrique Ferrara, Simon Herren, Aaron Osman, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Esat Ölmez, Benjamin Wirth, Nils von Arb, Leandro Koweindl, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 40. Simon Herren, 40. Leonid Rrahmani, 46. Darius Von Graffenried, 54. Alexander Hafner, 77. Stefan Gehrig – Ausschlüsse: 44. Simon Herren, 47. Andrea Pichler, 77. Stefan Gehrig.

