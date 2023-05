3. Liga, Gruppe 1 Favorit Birsfelden siegt gegen Binningen – Binningen verliert wegen Eigentor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 11) ist Birsfelden am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Binningen gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Fitim Dauti, der in der 61. Minute für Birsfelden zum 1:0 traf. Binningen glich in der 63. Minute durch Flavio Krug aus. In der 74. Minute hiess es nach einem Eigentor von Daniel Sliskovic 2:1 für Birsfelden.

Bei Birsfelden erhielten Roberto Garcia (59.), Devrim Barkin (65.) und Aslan Sahin (95.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Flavio Schmidig (54.)

Birsfelden hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Birsfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 51 Punkte bedeuten Rang 2. Birsfelden hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Birsfelden spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Röschenz (Rang 13). Das Spiel findet am 27. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 11. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Binningen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Röschenz (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Birsfelden - SC Binningen a 2:1 (0:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 61. Fitim Dauti 1:0. 63. Flavio Krug 1:1. 74. Eigentor (Daniel Sliskovic) 2:1. – Birsfelden: Alberto Palombo, Felix Hoffer, Filip Golubovic, Betim Dauti, Giuseppe De Fregias, Nico Frick, Max Forsbach, Fitim Dauti, Rinor Kadrievski, Ardit Dema, Devrim Barkin. – Binningen: Marlon Knotek, Robin Baer, Simon Fischer, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Jan Boschung, Flavio Schmidig, Pablo Krug, Daniel Sliskovic, Flavio Krug, Jannik Frank. – Verwarnungen: 54. Flavio Schmidig, 59. Roberto Garcia, 65. Devrim Barkin, 95. Aslan Sahin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:39 Uhr.