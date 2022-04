3. Liga, Gruppe 1 Favorit Black Stars siegt klar gegen Concordia Basel Black Stars holt gegen Concordia Basel zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 6:1.

Schon früh setzte Black Stars dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 8. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Black Stars noch auf 6:1.

Concordia Basel waren drei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (55. Minute).

Die Torschützen für Black Stars waren: Flynn Haller (2 Treffer), Dino Babovic (2 Treffer), Bardh Dauti (1 Treffer) und Atdhe Rashiti (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Black Stars behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team. Keine einzige Karte erhielt Concordia Basel.

Black Stars hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Offensive 59 Tore erzielte.

Die Abwehr von Concordia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 19 Spielen, in denen die Defensive 51 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Black Stars unverändert. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Black Stars ist es der zweite Sieg in Serie.

Black Stars spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Binningen (Platz 9). Die Partie findet am 30. April statt (20.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Concordia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 11. Concordia Basel hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Oberwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - FC Concordia Basel 6:3 (4:0) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 8. Emilio Gestoso Fandino 0:0. 22. Atdhe Rashiti 1:0. 26. Flynn Haller 2:0. 34. Bardh Dauti 3:0. 46. Dino Babovic (Penalty) 4:0.51. Flynn Haller 5:0. 55. Eigentor (Loris Saliji) 5:1.69. Emilio Gestoso Fandino 5:1. 77. Dino Babovic 6:1. – Black Stars: Gianfranco Ferrara, Flynn Haller, Betim Dauti, Lorik Xheladini, Bardh Dauti, Loris Saliji, Mehmet Babatongüz, Atdhe Rashiti, Fitim Dauti, Leonot Bajrami, Dino Babovic. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Simon Furler, Rehman Arif, Vildan Aliji, Saharat Schaffner, Vildon Memeti, Berat Karaca, Emilio Gestoso Fandino, Edi Basha, Elid Basha, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: 31. Vildan Aliji, 36. Angelo Di Palma, 45. Edi Basha.

