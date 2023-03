3. Liga, Gruppe 2 Favorit Breitenbach siegt deutlich gegen Muttenz Breitenbach holt gegen Muttenz zuhause einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 8:0.

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Breitenbach in der ersten Halbzeit, nämlich deren sechs. In der zweiten Halbzeit erhöhte Breitenbach noch auf 8:0.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Muttenz.

Die Torschützen für Breitenbach waren: Michael Mihaye (2 Treffer), Michael Hänggi (2 Treffer), Sebastian Jermann (1 Treffer), Michael Misev (1 Treffer), Jonah Hänggi (1 Treffer) und Felix Rappo (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Breitenbach, nämlich für Amos Arnold Ngan (68.). Eine Verwarnung gab es für Muttenz, nämlich für Joey Ridacker (11.).

Breitenbach spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 59 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Muttenz ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Breitenbach bleibt Leader: Nach 15 Spielen hat das Team 38 Punkte. Für Breitenbach ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Breitenbach gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Breitenbach auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team SC Binningen b zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (20.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Für Muttenz ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Muttenz gingen unentschieden aus.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das elftplatzierte Team FC Oberdorf, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 26. März statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Breitenbach - SV Muttenz 8:0 (6:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 25. Jonah Hänggi 1:0. 30. Michael Mihaye 2:0. 34. Michael Misev 3:0. 35. Sebastian Jermann 4:0. 40. Michael Hänggi (Penalty) 5:0.46. Michael Mihaye 6:0. 54. Michael Hänggi 7:0. 80. Felix Rappo 8:0. – Breitenbach: Alex Vosseler, Ramon Trösch, Michael Krug, Amos Arnold Ngan, Tobias Oesch, Jonah Hänggi, Michael Hänggi, Sebastian Jermann, Michael Schneider, Michael Misev, Michael Mihaye. – Muttenz: Pascal Lauber, Pascal Amsler, Shpresim Jusufi, Loris Degen, Joey Ridacker, Leano Martin, David Leiggener, Mehmet Gecici, Shirvan Tas, Daniele Zanfrini, Eric Bernet. – Verwarnungen: 11. Joey Ridacker, 68. Amos Arnold Ngan.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 04:01 Uhr.

