3. Liga, Gruppe 2 Favorit Breitenbach siegt klar gegen Alkar Breitenbach holt gegen Alkar auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellensiebten 7:1.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Breitenbach drei seiner Tore in den ersten 45 Minuten, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Alkar war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 65. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Breitenbach waren: Michael Mihaye (2 Treffer), Michael Hänggi (2 Treffer), Adrian Altermatt (2 Treffer) und Jonah Hänggi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Alkar war: Ivan Budimir (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Etienne Merckx (57.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Alkar erhielt: Ivan Vukelja (36.)

In der Gruppe ist Breitenbach in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 87 Tore erzielte.

Die Abwehr von Alkar kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Breitenbach behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 56 Punkten. Breitenbach hat bisher 18mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Concordia Basel (Platz 4). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Alkar spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oberdorf (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: NK Alkar - FC Breitenbach 1:7 (0:3) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 20. Adrian Altermatt 0:1. 21. Michael Mihaye 0:2. 27. Michael Hänggi 0:3. 48. Michael Mihaye 0:4. 55. Adrian Altermatt 0:5. 62. Jonah Hänggi 0:6. 65. Ivan Budimir 1:6. 68. Michael Hänggi 1:7. – Alkar: Dominik Djakovic, Ivan Vukelja, Deni Basic, Ivan Budimir, Ivan Vidovic, Matej Gasser, Daniel Dujmovic, Benard Muja, Franjo Soldo, Kevin Ilisinovic, Simon Horvat. – Breitenbach: Raphael Walliser, Jonah Hänggi, Yves Imhasly, Michael Krug, Etienne Merckx, Michael Hänggi, Aurelian Merckx, Michael Schneider, Silvan Walliser, Michael Mihaye, Adrian Altermatt. – Verwarnungen: 36. Ivan Vukelja, 57. Etienne Merckx.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 14:59 Uhr.