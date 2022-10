3. Liga, Gruppe 2 Favorit Concordia BS siegt gegen Reinach – Später Siegtreffer Concordia BS holt gegen Reinach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Sonntag gegen den Tabellen-13. 2:1.

(chm)

Concordia BS geriet zunächst in Rückstand, als Gian Guiglia in der 25. Minute die zwischenzeitliche Führung für Reinach gelang. In der 49. Minute glich Concordia BS jedoch aus und ging in der 88. Minute in Führung. Torschützen waren Noël Guthauser und Armin Sabotic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Concordia BS erhielten Marco Antonio Marroquin Perez (37.), Vigan Sadiku (38.) und Kristian Zaric (57.) eine gelbe Karte. Reinach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Concordia BS zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 10 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Concordia BS machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Für Concordia BS ist es der zweite Sieg in Serie.

Concordia BS tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von NK Alkar an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Reinach liegt neu am Ende der Tabelle. Nach sieben Spielen hat das Team ein Punkt. Das Team verliert damit einen Platz. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Reinach 2:1 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 25. Gian Guiglia 0:1. 49. Noël Guthauser 1:1. 88. Armin Sabotic 2:1. – Concordia BS: Christian D Avolio, Jonah Hänggi, Rayan Hajabo, Kristian Zaric, Selkan Kül, Luca Lichtenberger, Vigan Sadiku, Marco Antonio Marroquin Perez, Carlo Loiudice, Noël Guthauser, Cristiano Schaub. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Pascal Kraft, Gianni Rocco, robin Martin, Tobias Mutz, Luca Limardi, Gregor Jeker, Elias Simonato, Jonathan Frischknecht, Gian Guiglia. – Verwarnungen: 37. Marco Antonio Marroquin Perez, 38. Vigan Sadiku, 57. Kristian Zaric.

