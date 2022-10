3. Liga, Gruppe 1 Favorit Kleinhüningen siegt gegen Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss lag gegen Kleinhüningen deutlich vorne, nämlich 2:0 (16. Minute) - und verlor dennoch. Kleinhüningen feiert einen 5:3-Heimsieg.

Das Skore eröffnete Pascal Ryser in der 6. Minute. Er traf für Schwarz-Weiss zum 1:0. In der 16. Minute traf Pascal Ryser bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Schwarz-Weiss. In der 24. Minute gelang Kleinhüningen (Ardit Pukaj) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Kleinhüningen fiel in der 29. Minute (Loris Saliji). In der 43. Minute gelang nochmals Pascal Ryser der Führungstreffer zum 3:2 für Schwarz-Weiss. Der Ausgleich für Kleinhüningen fiel in der 50. Minute (Dean Ledermann).

In der 64. Minute war es an Yannick Bischof, Kleinhüningen 4:3 in Führung zu bringen. Mit dem 5:3 für Kleinhüningen schoss Xhafer Delija das letzte Tor der Partie.

Bei Kleinhüningen erhielten Loris Saliji (46.), Dean Ledermann (80.) und Iker Gomez Maio (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schwarz-Weiss erhielt: Tugay Portakal (62.)

In der Abwehr gehört Kleinhüningen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Die Abwehr von Schwarz-Weiss kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 8).

Kleinhüningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 6. Kleinhüningen hat bisher sechsmal gewonnen und zweimal verloren.

Kleinhüningen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Black Stars an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Schwarz-Weiss hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Therwil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Schwarz-Weiss b 5:3 (2:3) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 6. Pascal Ryser 0:1. 16. Pascal Ryser 0:2. 24. Ardit Pukaj 1:2. 29. Loris Saliji 2:2. 43. Pascal Ryser 2:3. 50. Dean Ledermann 3:3. 64. Yannick Bischof 4:3. 85. Xhafer Delija 5:3. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Luca Schmid, Egzon Abazi, Loris Saliji, Lorik Xheladini, Xhafer Delija, Michael Monteiro Vaz, Yannick Bischof, Shuajb Destani. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Thomas Rüdisüli, Tugay Portakal, Fabio Gisler, Jonas Baumann, Bastien Quillet, Stefan Thommen, Linus Kneubühler, Leo Andrin Küng, Pascal Ryser. – Verwarnungen: 46. Loris Saliji, 62. Tugay Portakal, 80. Dean Ledermann, 83. Iker Gomez Maio.

