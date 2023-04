3. Liga, Gruppe 1 Favorit Kleinhüningen siegt gegen Zwingen Sieg für den Tabellenfünften: Kleinhüningen lässt am Mittwoch auswärts beim 4:2 gegen Zwingen (Rang 12) nichts anbrennen.

Das Skore eröffnete Oumar Gaye in der 11. Minute. Er traf für Kleinhüningen zum 1:0. Gleichstand stellte Jonas Nussbaumer durch seinen Treffer für Zwingen in der 20. Minute her. In der 55. Minute war es an Pravin Manotheepan, Zwingen 2:1 in Führung zu bringen.

In der 64. Minute traf Oumar Gaye für Kleinhüningen zum 2:2-Ausgleich. Xhafer Delija erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Kleinhüningen. Kleinhüningen baute in der 93. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Xhafer Delija.

Gelbe Karten gab es bei Kleinhüningen für Aydoan Kciku (59.), Oumar Gaye (64.) und Yannick Bischof (86.). Eine Verwarnung gab es für Zwingen, nämlich für Nicola Spano (40.).

Kleinhüningen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 46 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Kleinhüningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Kleinhüningen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kleinhüningen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Liestal (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 12. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zwingen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Therwil (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Zwingen - VfR Kleinhüningen 2:4 (1:1) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 11. Oumar Gaye 0:1. 20. Jonas Nussbaumer 1:1. 55. Pravin Manotheepan 2:1. 64. Oumar Gaye 2:2. 67. Xhafer Delija 2:3. 93. Xhafer Delija 2:4. – Zwingen: Silvan Lüscher, Luca Labhart, Steven Santheyapillai, Matthias Nussbaumer, Pravin Manotheepan, Fabian Brunner, Nicola Spano, Jonas Nussbaumer, Patrick Müller, Daniel Stegmüller, Kevin Iyadurai. – Kleinhüningen: Marc Back, Al Fayed Ziberi, Besar Juseni, Luca Schwab, Egzon Abazi, Özgün Bozkurt, Lorik Xheladini, Yannick Bischof, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Xhafer Delija, Oumar Gaye. – Verwarnungen: 40. Nicola Spano, 59. Aydoan Kciku, 64. Oumar Gaye, 86. Yannick Bischof.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 23:07 Uhr.