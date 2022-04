3. Liga, Gruppe 2 Favorit Münchenstein FC siegt gegen Amicitia Riehen – Später Siegtreffer Münchenstein FC siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Amicitia Riehen: Der Tabellensechste siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellen-13.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Münchenstein FC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Biravin Sambasivam.

Zum Auftakt der Partie hatte Luca Ritter sein Team in der 11. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 14. Minute hergestellt: Luzius Döbelin traf für Amicitia Riehen. In der 42. Minute war es an Raphael Uhler, Amicitia Riehen 2:1 in Führung zu bringen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Matteo Saracino, sorgte in der 67 für den Ausgleich für Münchenstein FC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Amicitia Riehen sah Marvin Brügger (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Yanis Zidi (66.). Keine einzige Karte erhielt Münchenstein FC.

Dass Münchenstein FC viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Münchenstein FC durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Amicitia Riehen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 55 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 13).

Münchenstein FC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Reinach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. April (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Amicitia Riehen liegt neu am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei acht Punkten Das Team verliert damit einen Platz. Für Amicitia Riehen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Amicitia Riehen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AS Timau Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 10. April (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Münchenstein 2:3 (2:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 11. Luca Ritter 0:1. 14. Luzius Döbelin 1:1. 42. Raphael Uhler 2:1. 67. Matteo Saracino (Penalty) 2:2.82. Biravin Sambasivam 2:3. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Yannick Schlup, Luzius Döbelin, Marvin Brügger, Raphael Uhler, Pasquale Luca Cammarota, Janik Schenker, Pablo Wüthrich, Noah Straumann, Manuel Meier, Yanis Zidi. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Thierry Schweizer, Cyrille Hagen, Marco Di Benedetto, Thierry Vogel, Loris Lüdi, Luca Ritter, Sandro Menegola, James Riedberger, Jeremy Chèvre, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 66. Yanis Zidi – Ausschluss: 90. Marvin Brügger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.04.2022 22:42 Uhr.