3. Liga, Gruppe 1 Favorit Nordstern siegt gegen Lausen Nordstern siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Lausen: Der Tabellenachte siegt auswärts 5:3 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Seykou Sy für Nordstern. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 9. Minute zum Ausgleich für Lausen. Nikola Gadzic verwandelte erfolgreich. Das Tor von Seykou Sy in der 36. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Nordstern.

Durch Penalty kam es in der 39. Minute zum Ausgleich für Lausen. Elias Küng verwandelte erfolgreich. Euron Beqiri brachte Nordstern 3:2 in Führung (47. Minute). Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Argjend Turkaj Nordstern mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Nordstern erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Rrezak Jusaj weiter auf 5:2. In der 75. Minute sorgte Sebastian Gysin noch für Resultatkosmetik für Lausen. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Gelbe Karten gab es bei Lausen für Saverio Gurri (59.), Alessio Crimi (83.) und Sebastian Gysin (89.). Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Raul Will Aracena (82.) und Nicolas Ehifoh (82.).

Die Abwehr von Lausen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Nordstern. Sieben Punkte bedeuten Rang 7. Nordstern hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Nordstern geht es zuhause gegen FC Zwingen (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Lausen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Lausen hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Lausen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Schwarz-Weiss b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 28. September statt (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Nordstern BS 3:5 (2:2) - Bifang, Lausen – Tore: 5. Seykou Sy 0:1. 9. Nikola Gadzic (Penalty) 1:1.36. Seykou Sy 1:2. 39. Elias Küng (Penalty) 2:2.47. Euron Beqiri 2:3. 54. Argjend Turkaj 2:4. 67. Rrezak Jusaj 2:5. 75. Sebastian Gysin 3:5. – Lausen: Micha Bürgin, Saverio Gurri, Antonino Crimi, Cedric Wilhelm, Arbnor Rexhaj, Joris Gysin, Aleksandar Dobric, Nikola Gadzic, Jan Gysin, Andri Herger, Elias Küng. – Nordstern: Kostandin Pando, Fabrice Rahmen, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Nevio Compare, Endrit Mehmetaj, Enes Golos, Arbin Kurtaj, Raul Will Aracena, Seykou Sy, Argjend Turkaj. – Verwarnungen: 59. Saverio Gurri, 82. Raul Will Aracena, 82. Nicolas Ehifoh, 83. Alessio Crimi, 89. Sebastian Gysin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 15:28 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.