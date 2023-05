3. Liga, Gruppe 1 Favorit Nordstern siegt gegen Schwarz-Weiss Nordstern siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schwarz-Weiss: Der Tabellendritte siegt auswärts 3:1 gegen den Tabellen-14.

(chm)

Den Auftakt machte Rrezak Jusaj, der in der 27. Minute für Nordstern zum 1:0 traf. Tiago Bohler erhöhte in der 48. Minute zur 2:0-Führung für Nordstern. In der 68. Minute gelang Schwarz-Weiss (Silas Gusset) der Anschlusstreffer (1:2). In der 83. Minute sorgte Tiago Bohler für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Nordstern.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raul Will Aracena von Nordstern erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Dass Nordstern viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 24 Spielen hat Nordstern durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwarz-Weiss ein relativ häufiges Phänomen. Die total 67 Gegentore in 23 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 9).

Nordstern bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 48 Punkten auf Rang 3. Für Nordstern ist es bereits der 15. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Nordstern gingen unentschieden aus.

Für Nordstern geht es in einem Heimspiel gegen FC Black Stars (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Schwarz-Weiss verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Therwil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Nordstern BS 1:3 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 27. Rrezak Jusaj 0:1. 48. Tiago Bohler 0:2. 68. Silas Gusset 1:2. 83. Tiago Bohler 1:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Tugay Portakal, Fabio Gisler, Eduardo Eggenberger, Bastien Quillet, Stefan Zehentmayer, Yannick Benz, Silas Gusset, Jonas Baumann, Kaspar Itin. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Nikola Caktas, Rrezart Agushi, Djeljalj Jashari, Raul Will Aracena, Arbin Kurtaj, Enes Golos, Muhamet Iseni, Rrezak Jusaj, Tiago Bohler. – Verwarnungen: 83. Raul Will Aracena.

