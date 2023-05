3. Liga, Gruppe 1 Favorit Nordstern siegt gegen Therwil – Siegesserie von Therwil gebrochen Nordstern holt gegen Therwil auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Djeljalj Jashari, der in der 5. Minute für Nordstern zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 46, als Gregor Schaffter für Therwil erfolgreich war. Euron Beqiri brachte Nordstern 2:1 in Führung (68. Minute).

Nordstern baute die Führung in der 90. Minute (Rrezak Jusaj) weiter aus (3:1). In der 93. Minute verwandelte Raphael Suter erfolgreich einen Elfmeter und brachte Therwil so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es total 13 Karten. Bei Nordstern sah Euron Beqiri (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Nordstern weitere vier gelbe Karten. Acht gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Therwil.

Die Offensive von Nordstern hat bislang häufig überzeugt: In 22 Spielen hat sie total 57 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Nordstern bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Nordstern ist es bereits der 14. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Nordstern gingen unentschieden aus.

Nordstern spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Röschenz (Rang 12). Das Spiel findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Nach drei Siegen in Serie verliert Therwil erstmals wieder.

Therwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 14). Das Spiel findet am Dienstag (16. Mai) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Therwil - FC Nordstern BS 2:3 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 5. Djeljalj Jashari 0:1. 46. Gregor Schaffter 1:1. 68. Euron Beqiri 1:2. 90. Rrezak Jusaj 1:3. 93. Raphael Suter (Penalty) 2:3. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Raphael Usteri, Luca Damante, Urban Schaffter, Gregor Schaffter, Kim Handschin, Gabriel Hermon, Michel Rohrbach, Joachim Schuster, Raphael Suter, Daniel Eberle. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Nikola Caktas, Raymond Onpeng, Nevio Compare, Arbin Kurtaj, Muhamet Iseni, Raul Will Aracena, Euron Beqiri, Rrezak Jusaj, Djeljalj Jashari. – Verwarnungen: 1. Raymond Onpeng, 30. Gregor Schaffter, 55. Michel Rohrbach, 68. Roman Eschbach, 68. Raul Will Aracena, 70. Luca Damante, 80. Raphael Suter, 81. Daniel Eberle, 85. Urban Schaffter, 88. Yannik Kunz, 93. Nikola Caktas, 95. Bruno Mühlheim – Ausschluss: 94. Euron Beqiri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 02:06 Uhr.