3. Liga, Gruppe 2 Favorit Schwarz-Weiss siegt klar gegen Reinach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 10) ist Schwarz-Weiss am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Reinach gerecht geworden und hat auswärts 3:0 gewonnen.

(chm)

In der 20. Minute gelang Luca Brunner der Führungstreffer zum 1:0 für Schwarz-Weiss. Sol Liechti erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Schwarz-Weiss. Sol Liechti erzielte nur acht Minuten später auch das 3:0 für Schwarz-Weiss.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Die total 50 Gegentore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Schwarz-Weiss unverändert. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 4. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Rheinfelden 1909 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Nach der Niederlage büsst Reinach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 12. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SV Muttenz (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Reinach - FC Schwarz-Weiss a 0:3 (0:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 20. Luca Brunner 0:1. 40. Sol Liechti 0:2. 48. Sol Liechti 0:3. – Reinach: Luca Weisskopf, Alessandro Quagliana, Raphael Schär, Fazil Cakmakkiran, robin Martin, Gianni Rocco, Augusto Bartalini, Carmelo Orlando, Marc Widmer, Fabio Bögli, Tobias Mutz. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Janis Wyss, Elia Niederer, Mahir Mulabdic, Noah Böni, Luca Brunner, Dario Zumsteg, Patrick Ruas Dias, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Sol Liechti, Senol Sengül. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 21:27 Uhr.