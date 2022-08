4. Liga, Gruppe 4 Favoritensieg bei Allschwil gegen Olympia 1963 – Eigentor entscheidet Sieg für den Tabellendritten: Allschwil lässt am Samstag auswärts beim 3:2 gegen Olympia 1963 (Rang 10) nichts anbrennen.

Das Skore eröffnete Mathias Kiprotich in der 46. Minute. Er traf für Olympia 1963 zum 1:0. Zum Ausgleich für Allschwil traf Jamie Jon Gartmann in der 48. Minute. Ouassim Yahyaoui schoss Olympia 1963 in der 58. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 65. Minute, als Jamie Jon Gartmann für Allschwil traf. In der 85. Minute hiess es nach einem Eigentor von Daniel Fernando Ferreira Martins 3:2 für Allschwil.

Bei Olympia 1963 gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Manuel Jonasch (59.)

Allschwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 1 Tore pro Partie.

Dass Olympia 1963 so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Total liess das Team 3 Tore in ein Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 9).

Allschwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Allschwil hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 4). Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Olympia 1963 reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Olympia 1963 hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Türkgücü Basel (Platz 7). Die Partie findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Allschwil 2:3 (1:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 46. Mathias Kiprotich 1:0. 48. Jamie Jon Gartmann 1:1. 58. Ouassim Yahyaoui 2:1. 65. Jamie Jon Gartmann 2:2. 85. Eigentor (Daniel Fernando Ferreira Martins) 2:3. – Olympia 1963: Aurelien Mees, Christian Luis Coca Figueredo, Daniel Fernando Ferreira Martins, Rayan Boumezza, Adel Harajem, Carlos Manuel Perdomo Diaz, Samuel Gugenheim, Ibrahin Soto Caballero, Fabio Micael Neto Teixeira, Mathias Kiprotich, M'Hamed Bourezg. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Dominik Vogel, Marc Bertschmann, Marco Venerito, Yannick Schönenberger, Nicola Weibel, Nico Müller, Jamie Jon Gartmann, Granit Emini, Florian Schlachter. – Verwarnungen: 10. Adel Harajem, 18. Ibrahin Soto Caballero, 59. Manuel Jonasch, 61. Samuel Gugenheim, 83. Wesley Henrique Lima Dos Santos.

