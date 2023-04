3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Allschwil gegen Stein – Später Siegtreffer durch Boran Yavuz Stein lag gegen Allschwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (31. Minute) - und verlor dennoch. Allschwil feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Michael Weiss eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Stein das 1:0 markierte. Yanis Jung erhöhte in der 31. Minute zur 2:0-Führung für Stein. Dank dem Treffer von Murat Dogan (78.) reduzierte sich der Rückstand für Allschwil auf ein Tor (1:2).

Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 81. Minute, als Daniel Lovric ins eigene Tor traf. In der 85. Minute schoss Boran Yavuz Allschwil mittels Elfmeter in Führung (3:2).

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Allschwil sah Raphael Mathias (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Mathias (58.), Luca Marro (66.) und Oliver Spähni (67.). Bei Stein sah Mateo Caktas (77.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Stein weitere fünf gelbe Karten.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Allschwil bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 14).

Allschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Allschwil hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 13. Stein hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stein spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Binningen a (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Stein - FC Allschwil 2:3 (2:0) - Bustelbach, Stein – Tore: 22. Michael Weiss 1:0. 31. Yanis Jung 2:0. 78. Murat Dogan 2:1. 81. Eigentor (Daniel Lovric) 2:2.85. Boran Yavuz (Penalty) 2:3. – Stein: Marco Schlatter, Fazli Fazlijevic, Silvan Ackermann, Fabian Näf, Michael Weiss, Daniel Lovric, Luca Gränacher, Lirim Gashi, Seifeddine Bakkay, Yanis Jung, Leonardo Toro. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Fabian Roth, Noah Vögtlin, Boran Yavuz, Pablo Romera, Till Schaufelberger, Raphael Mathias, Oliver Spähni, Michele Petta. – Verwarnungen: 34. Fabian Näf, 58. Raphael Mathias, 66. Luca Marro, 67. Oliver Spähni, 72. Mateo Caktas, 74. Ivan Locher, 81. Tom Müller, 90. David Locher – Ausschlüsse: 77. Mateo Caktas, 87. Raphael Mathias.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 00:25 Uhr.