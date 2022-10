4. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Ferad gegen Aesch Ferad siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Aesch: Der Tabellenzweite siegt zuhause 7:5 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Aesch erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Tristan Cantaluppi ging das Team in der 2. Minute in Führung. Ferad glich in der 13. Minute durch Ejder Kavak aus.

Danach drehte Ferad auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch sechs weitere Tore, während Aesch noch vier Treffer gelangen (zum 2:3 (42. Minute), 3:5 (79. Minute), 4:6 (88. Minute) und 5:6 (91. Minute)). Der Endstand lautete 7:5.

Die Torschützen für Ferad waren: Firat Oezdengiz (2 Treffer), Murat Agac (1 Treffer), Ejder Kavak (1 Treffer), Dilan Aktas (1 Treffer), Baran Yildiz (1 Treffer) und Ali Elmali (1 Treffer). Bei Aesch schoss Tristan Cantaluppi gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Aesch waren: Salvatore Falbo (1 Treffer), Kevin Willimann (1 Treffer) und Cihan Güclü (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Serkan Birdemir von Ferad erhielt in der 56. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Aesch kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 9).

Trotz dem Sieg hat Ferad in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 3 (-1). Für Ferad ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Ferad geht es in einem Heimspiel gegen FC Birsfelden (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Mit der Niederlage rückt Aesch in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Für Aesch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Bachletten 2020 kriegt es Aesch als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Ferad - FC Aesch b 7:5 (3:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 2. Tristan Cantaluppi 0:1. 13. Ejder Kavak 1:1. 21. Ali Elmali 2:1. 31. Firat Oezdengiz 3:1. 42. Tristan Cantaluppi 3:2. 47. Firat Oezdengiz 4:2. 63. Dilan Aktas 5:2. 79. Salvatore Falbo 5:3. 82. Baran Yildiz 6:3. 88. Kevin Willimann 6:4. 91. Cihan Güclü 6:5. 93. Murat Agac 7:5. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Ejder Kavak, Firat Oezdengiz, Baran Yildiz, Murat Agac, Dilan Aktas, Serkan Birdemir, Eren Iscan, Ali Elmali. – Aesch: Robin Leuenberger, Salvatore Falbo, Kevin Willimann, Gabriele Franzo, Marco Zorzetto, Cihad Yalin, Philippe Stebler, Vahit Gürbüz, Mehmet Ali Torun, Tristan Cantaluppi, Cihan Güclü. – Verwarnungen: 56. Serkan Birdemir.

