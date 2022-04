4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Frenkendorf gegen Sissach Frenkendorf holt gegen Sissach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Dienstag gegen den Tabellenelften 4:3.

Das Skore eröffnete Simon Mirakaj in der 14. Minute. Er traf für Frenkendorf zum 1:0. Lasse Spycher erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Frenkendorf. Die 19. Minute brachte für Sissach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Andreja Miletic.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Frenkendorf stellte Boze Mijoc in Minute 38 her. Dank dem Treffer von Nicola Lucini (47.) reduzierte sich der Rückstand für Sissach auf ein Tor (2:3). Vittorio Ciaramella erhöhte in der 66. Minute zur 4:2-Führung für Frenkendorf. Arbnor Rexhaj brachte Sissach in der 74. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Frenkendorf sah Boze Mijoc (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Boze Mijoc (44.) und Leandro Chiumiento (47.). Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sissach.

In der Abwehr gehört Frenkendorf zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.9 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 10).

Frenkendorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher zehnmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Frenkendorf daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte AC Rossoneri. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (9. April) (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Sissach ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Sissach gingen unentschieden aus.

Sissach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (9. April) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Frenkendorf - SV Sissach 4:3 (3:1) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 14. Simon Mirakaj 1:0. 15. Lasse Spycher 2:0. 19. Andreja Miletic 2:1. 38. Boze Mijoc 3:1. 47. Nicola Lucini 3:2. 66. Vittorio Ciaramella 4:2. 74. Arbnor Rexhaj 4:3. – Frenkendorf: Roy Gradl, Leandro Chiumiento, Simon Mirakaj, Fabio Pongan, Berkan Patlar, Kagiso Schnyder, Gianluca Padula, Lasse Spycher, Denis Josic, Boze Mijoc, Vittorio Ciaramella. – Sissach: Andreja Miletic, Loris Schaffner, Luan Osmani, Joel Chretien, Fidan Hajdari, Dominic Hunziker, Marvin Schneider, Shiprim Osmani, Arbnor Rexhaj, Nicola Lucini, Alban Asani. – Verwarnungen: 44. Boze Mijoc, 47. Leandro Chiumiento, 53. Shiprim Osmani, 56. Eric Pflanz, 64. Alban Asani, 77. Arbnor Rexhaj, 86. Joel Chretien, 89. Fidan Hajdari – Ausschluss: 72. Boze Mijoc.

