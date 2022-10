3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Münchenstein SC gegen Dardania Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 10) ist Münchenstein SC am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Dardania gerecht geworden und hat auswärts 6:0 gewonnen.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Münchenstein SC über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Dardania.

Die Torschützen für Münchenstein SC waren: Sebastijan Miljanovic (2 Treffer), Murat Can Ilhan (1 Treffer), Hüseyin Gözükara (1 Treffer), Elias Flores Alvarez (1 Treffer) und Eduard Gashi (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Berat Kaya (32.), Murat Can Ilhan (43.) und Fabio Eugster (58.). Gelbe Karten gab es bei Dardania für Fadil Jetishi (25.) und Kenan Abazi (41.).

Münchenstein SC hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte.

Die Abwehr von Dardania kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 5.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Unverändert liegt Münchenstein SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach neun Spielen 24 Punkte auf dem Konto. Für Münchenstein SC ist es der zweite Sieg in Serie.

Münchenstein SC spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Reinach (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Dardania hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Dardania ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Dardania in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Gelterkinden (Platz 11) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Dardania - SC Münchenstein 0:6 (0:2) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 38. Murat Can Ilhan 0:1. 45. Elias Flores Alvarez 0:2. 53. Sebastijan Miljanovic 0:3. 63. Hüseyin Gözükara 0:4. 66. Sebastijan Miljanovic (Penalty) 0:5.86. Eduard Gashi 0:6. – Dardania: Hüseyin Kemiklioglu, Fadil Jetishi, Kushtrim Kolgeci, Axhi Ademaj, Kenan Abazi, Christian Ramaj, Blend Shabani, Zebur Qerimi, Gazmend Selishta, Naser Kurtaj, Bujar Fazliu. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Cihan Balcin, Gürkan Satilmis, Osman Arslan, Berat Kaya, Elias Flores Alvarez, Eduard Gashi, Fabio Eugster, Murat Can Ilhan, Sebastijan Miljanovic, Mehmet Cetin. – Verwarnungen: 25. Fadil Jetishi, 32. Berat Kaya, 41. Kenan Abazi, 43. Murat Can Ilhan, 58. Fabio Eugster.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 21:46 Uhr.

