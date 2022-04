3. Liga, Gruppe 2 FC Liestal gewinnt deutlich gegen Allschwil FC Liestal gewinnt am Sonntag auswärts gegen Allschwil 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel kurz nach der Pause in der 50. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Dylan Hartmann traf für FC Liestal. Robby Enz sorgte in der 68. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für FC Liestal. FC Liestal erhöhte in der 78. Minute seine Führung durch Gaston Brawand weiter auf 3:0.

In der 82. Minute verkleinerte Nicolas Gränacher den Rückstand von Allschwil auf 1:3. Kilian Steger schoss das 4:1 (91. Minute) für FC Liestal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat FC Liestal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

FC Liestal bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 30 Punkte bedeuten Rang 3. FC Liestal hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

FC Liestal spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stein (Rang 12). Das Spiel findet am 9. April statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Mit der Niederlage rückt Allschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 9. Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 5). Die Partie findet am 9. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Liestal 1:4 (0:0) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 50. Dylan Hartmann 0:1. 68. Robby Enz 0:2. 78. Gaston Brawand 0:3. 82. Nicolas Gränacher 1:3. 91. Kilian Steger 1:4. – Allschwil: Loic Parrat, Boran Yavuz, Fabian Roth, Nicolas Gränacher, Till Schaufelberger, Luca Marro, Samir Natarajan, Julijan Zirdum, Raphael Mathias, Murat Dogan, Bayram Cerimi. – FC Liestal: Tiziano Hediger, Kerim Bunic, Noel Benz, Sandro Heer, Matthias Fricker, Alessio Pileggi, Marcus Burkhardt, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Robby Enz, Marco Hug. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2022 17:14 Uhr.