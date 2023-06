3. Liga, Gruppe 1

Fronleichnam Ausgerechnet im säkularen Basel: Katholische Kirche plant Pilgerspaziergang mitten durch die Stadt

Die letzten grossen Fronleichnamsprozessionen fanden in Basel in den 1930er-Jahren statt – damals waren die Umzüge politisch motiviert. Nun wird es am 11. Juni eine Neuauflage geben. Doch das Organisationskomitee distanziert sich von den Vorgänger-Umzügen. Das zeigt sich schon in der Bezeichnung des Anlasses.