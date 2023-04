4. Liga, Gruppe 2 Ferad bezwingt Bachletten 2020 – Firat Oezdengiz mit Siegtor Ferad behielt im Spiel gegen Bachletten 2020 am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Ferad geriet zunächst in Rückstand, als Benjamin Klemperer in der 45. Minute Bachletten 2020 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von drei Minuten brachten aber für Ferad die Wende. Eren Iscan schoss in der 75. Minute den Ausgleich, in der 78. Minute erzielte Firat Oezdengiz den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ferad, Volkan Inkaya (75.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Bachletten 2020 erhielt: Fionn Bumann (65.)

In seiner Gruppe hat Ferad den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 37 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Ferad um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Ferad ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Ferad ging unentschieden aus.

Als nächstes tritt Ferad daheim gegen das drittplatzierte Team NK Posavina zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Bachletten 2020 zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Bachletten 2020 hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bachletten 2020 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Birsfelden (Platz 5). Die Partie findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Ferad - FC Bachletten 2020 2:1 (0:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 45. Benjamin Klemperer 0:1. 75. Eren Iscan 1:1. 78. Firat Oezdengiz 2:1. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Firat Oezdengiz, Dilan Aktas, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Volkan Inkaya. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Pascal Wohlwender, Fionn Bumann, Diego Mighali, Milan Brupbacher, Tobias Thommen, Simon Seghezzo, Tom Heusler, Benjamin Klemperer, Nico Theiler, Marco Räss. – Verwarnungen: 65. Fionn Bumann, 75. Volkan Inkaya.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 20:07 Uhr.