4. Liga, Gruppe 2 Ferad setzt Siegesserie auch gegen Laufen fort Ferad setzt seine Siegesserie auch gegen Laufen fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Laufen ging zunächst in der 33. Minute in Führung, als Alessio Zambito zum 1:0 traf. Nur vier Minuten später schaffte Mehmet Elmali aber den Ausgleich für Ferad. In der 78. Minute gelang Taylan Aslan der Führungstreffer zum 2:1 für Ferad. Das letzte Tor der Partie fiel in der 81. Minute, als Ali Elmali für Ferad auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Taylan Aslan von Ferad erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Dass Ferad viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Ferad durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Laufen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Ferad bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Ferad hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Ferad zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Binningen a. Das Spiel findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Laufen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es in einem Heimspiel gegen SC Steinen Basel a (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Laufen b - FC Ferad 1:3 (1:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 33. Alessio Zambito 1:0. 37. Mehmet Elmali 1:1. 78. Taylan Aslan 1:2. 81. Ali Elmali 1:3. – Laufen: Lars Fringeli, Yannis Spaar, Sandro Maceiras, Fabian Zimmermann, Lionel Colin, Noah Spaar, Gezim Misini, Edoardo Currenti, Wilson Wipf, Marius Spaar, Alessio Zambito. – Ferad: Aziz Karagöz, Baran Yildiz, Umut Ericek, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Volkan Inkaya, Taylan Aslan, Deniz Mor, Kutlay Kocahal, Kendal Kaya, Ali Elmali. – Verwarnungen: 70. Taylan Aslan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Arlesheim - FC Nordstern BS 2:2, FC Laufen b - FC Ferad 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 12 Spiele/25 Punkte (40:16). 2. FC Nordstern BS 13/25 (35:18), 3. FC Ferad 13/24 (54:29), 4. FC Arlesheim 13/21 (39:23), 5. FC Laufen b 13/17 (19:18), 6. FC Srbija 1968 12/13 (15:33), 7. FC Birsfelden 12/11 (23:25), 8. SC Steinen Basel a 12/10 (24:30), 9. FC Atletico Basel 12/7 (19:36), 10. SV Muttenz 12/6 (18:31), 11. SC Basel Nord 12/4 (15:42), 12. FC Polizei Basel [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:46 Uhr.