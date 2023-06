4. Liga, Gruppe 2 Ferad stolpert gegen Srbija 1968 Überraschung bei Srbija 1968 gegen Ferad: Der Tabellenneunte (Srbija 1968) hat am Sonntag auswärts den Tabellenvierten 3:1 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 52. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Vuk Pavkovic eröffnete für Srbija 1968 das Skore. Srdjan Ilic sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Srbija 1968. In der 78. Minute gelang Ferad (Ali Sünbül) der Anschlusstreffer (1:2). In der 93. Minute erhöhte Stefan Todorovic auf 3:1 für Srbija 1968.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Srdjan Ilic von Srbija 1968 erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Srbija 1968 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Srbija 1968 hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Srbija 1968 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 4. Ferad hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ferad ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Ferad - FC Srbija 1968 1:3 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 52. Vuk Pavkovic 0:1. 56. Srdjan Ilic 0:2. 78. Ali Sünbül 1:2. 93. Stefan Todorovic 1:3. – Ferad: Biran Kostu, Devrim Tusun, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Ali Kavak, Ali Sünbül, Aziz Karagöz, Mekan Kent, Volkan Gecit, Firat Oezdengiz, Dilan Aktas. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Sasa Puric, Nikola Milenkovic, Nenad Milakovic, Marko Drakul, Igor Antonijevic, Marko Vulin, Marko Perisic, Davor Cvijetic, Stefan Todorovic. – Verwarnungen: 67. Srdjan Ilic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 15:08 Uhr.