3. Liga, Gruppe 2 Francesco Biafora führt Binningen mit drei Toren zum Sieg gegen Bubendorf Binningen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Bubendorf: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:3 gegen den Tabellenneunten.

Das erste Tor der Partie fiel für Binningen: Francesco Biafora brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Zwei Minuten dauerte es, ehe Francesco Biafora erneut erfolgreich war. Er traf in der 8. Minute zum 2:0 für Binningen. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 25. Minute gelang Bubendorf (Tim Schneider) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleich für Bubendorf fiel in der 41. Minute (André Gaudin). Das Tor von Remo Hirschi in der 51. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Binningen. Wiederum Francesco Biafora erhöhte in der 87. Minute zur 4:2-Führung für Binningen. In der Schlussphase kam Bubendorf noch auf 3:4 heran. Alessio Restieri war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Binningen sah Aaron Osman (97.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Escher (25.), Aaron Osman (93.) und Simon Herren (97.). Bei Bubendorf erhielten André Gaudin (49.), Christian Preiswerk (91.) und Noé Wahl (97.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Binningen hat bislang häufig überzeugt: In 21 Spielen hat sie total 76 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bubendorf ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 11).

Binningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 49 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Binningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Binningen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 6). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 10. Bubendorf hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bubendorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SC Binningen b - FC Bubendorf 4:3 (2:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 6. Francesco Biafora 1:0. 8. Francesco Biafora (Penalty) 2:0.25. Tim Schneider 2:1. 41. André Gaudin 2:2. 51. Remo Hirschi 3:2. 87. Francesco Biafora 4:2. 90. Alessio Restieri 4:3. – Binningen: Maximilian Eggenberger, Manuel Escher, Simon Herren, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Tim Klein, Benjamin Wirth, Remo Hirschi, Francesco Biafora, Fynn Von Planta. – Bubendorf: Silas Ackermann, Manuel Wagner, Alex Schärli, Sinan Bloch, Janis Eggimann, Fabio Filipe Rita Costa, Christian Preiswerk, Tim Schneider, André Gaudin, Stefano Gigliotti, Sebastian Rüst. – Verwarnungen: 25. Manuel Escher, 49. André Gaudin, 91. Christian Preiswerk, 93. Aaron Osman, 97. Simon Herren, 97. Noé Wahl – Ausschluss: 97. Aaron Osman.

