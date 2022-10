3. Liga, Gruppe 1 Francesco Biafora führt Binningen mit drei Toren zum Sieg gegen Röschenz Binningen behielt im Spiel gegen Röschenz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

In der 14. Minute schoss Francesco Biafora Binningen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Binningen baute die Führung in der 24. Minute (Kai Gysin) weiter aus (2:0). Binningen erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Flavio Krug weiter auf 3:0.

Francesco Biafora baute in der 47. Minute die Führung für Binningen weiter aus (4:0). Wiederum Francesco Biafora erhöhte in der 68. Minute auf 5:0 für Binningen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Binningen erhielten Rafael Ramires Marques (56.), Flavio Schmidig (64.) und Joel Müller (79.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Röschenz für Michel Cueni (49.), Raphael Thomann (61.) und Victor Misev (75.).

Zahlreiche Gegentore sind für Röschenz ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 25 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 10).

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Binningen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Binningen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Mit der Niederlage rückt Röschenz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 9. Für Röschenz war es bereits die vierte Niederlage in Serie. Röschenz verlor zudem erstmals zuhause.

Röschenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Nordstern BS (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: SC Binningen a - FC Röschenz 5:0 (3:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 14. Francesco Biafora (Penalty) 1:0.24. Kai Gysin 2:0. 35. Flavio Krug 3:0. 47. Francesco Biafora 4:0. 68. Francesco Biafora 5:0. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yannick Kurz, Flavio Schmidig, Volkan Kaya, Claude Nyfeler, Flavio Krug, Raphael Pregger, Olivier Regis, Francesco Biafora, Kai Gysin. – Röschenz: Cyrill Christ, Nicola Staudt, Kimon Flury, Fabian Karrer, Michel Cueni, Andrin Küng, José Martin Blanco Perez, Victor Misev, Marco Cueni, Lukas Jecker, Raphael Imhof. – Verwarnungen: 49. Michel Cueni, 56. Rafael Ramires Marques, 61. Raphael Thomann, 64. Flavio Schmidig, 75. Victor Misev, 79. Joel Müller.

