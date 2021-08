4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf holt sich drei Punkte gegen Oberdorf Frenkendorf hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Oberdorf setzt es zuhause ein 3:1 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Vittorio Ciaramella für Frenkendorf. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Frenkendorf baute die Führung in der 39. Minute (Alessio Santo) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Oberdorf zum 1:2 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Ramon Mohler. Mit dem 3:1 für Frenkendorf schoss Boze Mijoc das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Frenkendorf sah Claudio Vaz Barata (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Frenkendorf weitere sechs gelbe Karten. Bei Oberdorf erhielten Liam Wenger (23.) und Andrea Pichler (95.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Frenkendorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 3 (sechs Punkte). Für Frenkendorf geht es auswärts gegen SV Sissach weiter. Die Partie findet am 4. September statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach dem zweiten Spiel steht Oberdorf mit drei Punkten auf dem achten Rang. Oberdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheinfelden. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Oberdorf 3:1 (2:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 12. Vittorio Ciaramella 1:0. 39. Alessio Santo 2:0. 46. Ramon Mohler 2:1. 53. Boze Mijoc 3:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Marco Di Paolo, Berkan Patlar, Denny Gari, Timo Patrik Helbling, Fabio Pongan, Erik Blakaj, Denis Josic, Boze Mijoc, Vittorio Ciaramella, Alessio Santo. – Oberdorf: Dany Keiflin, Ramon Hostettler, Ramon Krattiger, David Spescha, Niels Thommen, Joel Richner, Liam Wenger, Ramon Mohler, Numa Tschopp, Tiago José Soares Ribeiro, Kai Leutwyler. – Verwarnungen: 23. Liam Wenger, 25. Erik Blakaj, 36. Boze Mijoc, 55. Alessio Santo, 74. Marco Di Paolo, 91. Claudio Vaz Barata, 93. Roy Gradl, 95. Andrea Pichler – Ausschluss: 94. Claudio Vaz Barata.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Kaiseraugst - FC Eiken 0:1, FC Frenkendorf - FC Oberdorf 3:1, FC Rheinfelden - AC Virtus Liestal 1:2, AC Rossoneri - SV Sissach 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Eiken 2/6 (5:1), 3. FC Frenkendorf 2/6 (7:3), 4. AC Rossoneri 2/4 (1:0), 5. FC Diegten Eptingen 2/3 (3:3), 6. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:5), 7. AC Virtus Liestal 2/3 (4:5), 8. FC Oberdorf 2/3 (7:4), 9. FC Laufenburg-Kaisten 2/1 (1:3), 10. SV Sissach 2/0 (1:7), 11. FC Rheinfelden 2/0 (2:4), 12. FC Kaiseraugst 2/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:08 Uhr.