4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf mit drei Punkten auswärts gegen Pratteln – Später Siegtreffer durch Gianluca Padula Sieg für Frenkendorf: Gegen Pratteln gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Frenkendorf das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Gianluca Padula.

In der 7. Minute hatte Houssem Hablani zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 9, als Angelo Di Palma für Frenkendorf erfolgreich war. Gianluca Padula traf in der 13. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Frenkendorf. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 40. Minute, als Gabriel Andrijasevic für Pratteln traf.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Frenkendorf. Keine einzige Karte erhielt Pratteln.

Die Offensive von Frenkendorf hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 47 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Frenkendorf unverändert. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Frenkendorf ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Frenkendorf gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Frenkendorf zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Kaiseraugst zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 4. Nach sechs Siegen in Serie verliert Pratteln erstmals wieder.

Pratteln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 9). Die Partie findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Pratteln - FC Frenkendorf 2:3 (2:2) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 7. Houssem Hablani 1:0. 9. Angelo Di Palma 1:1. 13. Gianluca Padula 1:2. 40. Gabriel Andrijasevic 2:2. 85. Gianluca Padula 2:3. – Pratteln: Roberto De Lillo, Aldin Becirovic, Robin Manuel Risch, Aleksandar Nikolic, Andres Alejandro Sandoval Murillo, Jack Onpeng, Samuele Dunkel, Houssem Hablani, Janis Dannmeyer, Semih Cin, Gabriel Andrijasevic. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Michel Probst, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Adrian Falcone, Lasse Spycher, Boze Mijoc, Gianluca Padula, Riccardo Donadei, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: 77. Angelo Di Palma, 84. Berkan Patlar, 88. Boze Mijoc, 92. Michel Probst.

