4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf setzt Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort Frenkendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Frenkendorf lag ab der 39. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Claudio Vaz Barata (25. Minute) und Ramon Schilt getroffen hatten. In der 78. Minute schoss Möhlin-Riburg/ACLI (Maxime Kempfer) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Angelo Di Palma von Frenkendorf erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Frenkendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Frenkendorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach zwölf Spielen hat das Team 31 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Frenkendorf ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Frenkendorf auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Diegten Eptingen. Die Partie findet am 25. März statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Pratteln. Das Spiel findet am 25. März statt (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:1 (2:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 25. Claudio Vaz Barata 1:0. 39. Ramon Schilt 2:0. 78. Maxime Kempfer 2:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Claudio Vaz Barata, Riccardo Donadei, Lasse Spycher, Boze Mijoc, Gianluca Padula, Ramon Schilt, Angelo Di Palma. – Möhlin-Riburg/ACLI: Ivan Pavlovic, Marco Giugno, Kevin Haugg, Tim Lamprecht, Beqiraj Flamur, Pascal Furrer, Ciriaco De Minico, Maxime Kempfer, Marco Kym, Noah Kempfer, Mateo Chamorro. – Verwarnungen: 61. Angelo Di Palma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

