4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf setzt Siegesserie auch gegen Sissach fort Frenkendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Sissach fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 18. Minute war es an Gianluca Padula, Frenkendorf 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 22. Minute brachte Lasse Spycher Frenkendorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Frenkendorf erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Angelo Di Palma weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gianluca Padula in der 71. Minute, als er für Frenkendorf zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frenkendorf erhielten Giuseppe Colangelo (83.) und Denny Gari (86.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Sissach.

In seiner Gruppe hat Frenkendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 40 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 9).

Frenkendorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Frenkendorf ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Frenkendorf zuhause mit FC Wallbach-Zeiningen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Sissach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Pratteln (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Frenkendorf - SV Sissach 4:0 (2:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 18. Gianluca Padula 1:0. 22. Lasse Spycher 2:0. 60. Angelo Di Palma 3:0. 71. Gianluca Padula 4:0. – Frenkendorf: Roy Gradl, Giuseppe Colangelo, Riccardo Donadei, Eren Tasdelen, Erton Sahiti, Lasse Spycher, Claudio Vaz Barata, Gianluca Padula, Ramon Schilt, Kagiso Schnyder, Angelo Di Palma. – Sissach: Marc Kühn, Aurin Stricker, Jeton Asani, Joel Chretien, Matteo Tomeo, Muhamet Mlinaku, Roberto Dellolio, Olivier Lerch, Dominic Hunziker, Maurice Simon, Alex Nyarko. – Verwarnungen: 83. Giuseppe Colangelo, 86. Denny Gari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 21:54 Uhr.