4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf siegt 2:1 im Showdown gegen Pratteln – Kagiso Schnyder als Matchwinner Frenkendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Pratteln hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Frenkendorf geriet zunächst in Rückstand, als Ufuk Yorozlu in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Pratteln gelang. In der 42. Minute glich Frenkendorf jedoch aus und ging in der 63. Minute in Führung. Torschützen waren Miroslav Bonko und Kagiso Schnyder.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leandro Chiumiento von Frenkendorf erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frenkendorf zu den Besten: Die total 5 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 3).

Mit dem Sieg hält Frenkendorf seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 15 Punkten. Frenkendorf hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Für Frenkendorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kaiseraugst (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Nach vier Siegen in Serie verliert Pratteln erstmals wieder.

Pratteln spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 8). Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Pratteln 2:1 (1:1) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 14. Ufuk Yorozlu 0:1. 42. Miroslav Bonko 1:1. 63. Kagiso Schnyder 2:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Giuseppe Colangelo, Denny Gari, Martin Muheim, Kagiso Schnyder, Gianluca Padula, Boze Mijoc, Miroslav Bonko. – Pratteln: Mertcan Toytemur, Jack Onpeng, Tamaz Avdalian, Arian Balazi, Jorma Isenschmid, Ufuk Yorozlu, Idriz Basic, Arda Kara, Kastriot Ferati, Leutrim Teplani, Navid Nategh. – Verwarnungen: 70. Leandro Chiumiento.

