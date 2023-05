4. Liga, Gruppe 1 Frenkendorf und Eiken spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Frenkendorf und Eiken. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Adrian Falcone traf in der 62. Minute zum 1:0. Nur gerade ein Minuten später (63.) schaffte Eiken den Ausgleich, als Fabian Wüthrich erfolgreich war.

Gelbe Karten gab es bei Frenkendorf für Berkan Patlar (69.), Michel Probst (82.) und Dominik Palesko (86.). Gelbe Karten gab es bei Eiken für Lawrence Roskosch (35.) und Roberto Rizza (88.).

In der Abwehr gehört Frenkendorf zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Nach dem Unentschieden verliert Frenkendorf einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 44 Punkten auf Rang 3. Frenkendorf hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Frenkendorf spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rheinfelden 1909 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Eiken bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 51 Punkte. Eiken hat bisher 16mal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Eiken geht es in einem Heimspiel gegen FC Pratteln (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Eiken 1:1 (0:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 62. Adrian Falcone 1:0. 63. Fabian Wüthrich 1:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Berkan Patlar, Michel Probst, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Adrian Falcone, Lasse Spycher, Boze Mijoc, Gianluca Padula, Kagiso Schnyder, Tim Liniger. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Roberto Rizza, Raffael Rohrer, Sandro Schlatter, Joshua Häsler, Serge Siegrist, Lawrence Roskosch, Silvan Saladin, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 35. Lawrence Roskosch, 69. Berkan Patlar, 82. Michel Probst, 86. Dominik Palesko, 88. Roberto Rizza.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 22:28 Uhr.