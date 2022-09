Frauen 3. Liga Gelterkinden holt sich drei Punkte gegen Rheinfelden 1909 – Elodie Schaub trifft zum Sieg Gelterkinden gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Rheinfelden 1909 2:1.

(chm)

Gelterkinden geriet zunächst in Rückstand, als Sina Grieder in der 7. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rheinfelden 1909 gelang. In der 43. Minute glich Gelterkinden jedoch aus und ging in der 71. Minute in Führung. Torschützinnen waren Anna Degen und Elodie Schaub.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Gelterkinden verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gelterkinden auf fremdem Terrain mit FC Concordia Basel (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Rheinfelden 1909 rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Rheinfelden 1909 hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden 1909 daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Bubendorf. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Rheinfelden 1909 2:1 (1:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 7. Sina Grieder 0:1. 43. Anna Degen 1:1. 71. Elodie Schaub 2:1. – Gelterkinden: Angelina Lüscher, Nadine Suter, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Lexine Schaub, Anna Degen, Karin Mohler Wyss, Michelle Hunziker, Elodie Schaub, Anna Leibner, Kim Däster. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Serena Bühlmann, Sara Jenzer, Xiaobing Ke, Antonia Zünd, Eliza Rakovica, Martina Mahrer, Sina Grieder, Gina Aisha Philomena Kayhan, Capa Ruhstaller, Zoë Menzinger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2022 23:34 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.