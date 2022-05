3. Liga, Gruppe 1 Gelterkinden mit Auswärtssieg bei Alemannia Basel – Später Siegtreffer durch Marek Binjas Sieg für Gelterkinden: Gegen Alemannia Basel gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

(chm)

Gelterkinden geriet zunächst in Rückstand, als Josip Brisevac in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Alemannia Basel gelang. In der 64. Minute glich Gelterkinden jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Joël Hänggi und Marek Binjas.

Bei Alemannia Basel erhielten Christian Luketic (64.), Julian Müggler (84.) und Luis Keller (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gelterkinden, Joel Schmid (7.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Gelterkinden: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 12. Gelterkinden hat bisher neunmal gewonnen, 15mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Das Spiel findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel hat bisher dreimal gewonnen, 20mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alemannia Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 10). Das Spiel findet am 12. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Gelterkinden 1:2 (1:0) - Hörnli, Basel – Tore: 29. Josip Brisevac 1:0. 64. Joël Hänggi 1:1. 81. Marek Binjas 1:2. – Alemannia Basel: Christian Luketic, Christian Compare, David Aleksic, Tim Kaufmann, Luis Keller, Josip Brisevac, Aron Selle Lopez, Matthias Steiner, Daniel Wieland, Nicola Pol, Timotheus Zeiser. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Luca Altorfer, Alexander Thommen, Conradin Gürtler, Manuel Wiederkehr, Joel Schmid, Fation Balidemaj, Noa Merz, Nicola Zbinden, Yves Arnold, Fabio Hammernick. – Verwarnungen: 7. Joel Schmid, 64. Christian Luketic, 84. Julian Müggler, 92. Luis Keller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 15:22 Uhr.