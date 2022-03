3. Liga, Gruppe 1 Gelterkinden mit drei Punkten auswärts gegen Olympia 1963 – Marco Erny trifft spät zum Sieg Gelterkinden behielt im Spiel gegen Olympia 1963 am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Zunächst musste Gelterkinden einen Rückstand hinnehmen: In der 51. Minute traf Sead Imeri für Olympia 1963 zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von sieben Minuten brachten aber für Gelterkinden die Wende. Marek Binjas schoss in der 76. Minute den Ausgleich, in der 83. Minute erzielte Marco Erny den Siegtreffer.

Bei Olympia 1963 erhielten Kevin Alexander Diaz Martinez (42.), Daniel Fernando Ferreira Martins (55.) und Sandro Gogic (70.) eine gelbe Karte. Bei Gelterkinden erhielten Abdu Suleyman (71.) und Marek Binjas (78.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Gelterkinden. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 11. Gelterkinden hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Für Olympia 1963 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Für Olympia 1963 war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Olympia 1963 trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Concordia Basel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Gelterkinden 1:2 (0:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 51. Sead Imeri 1:0. 76. Marek Binjas 1:1. 83. Marco Erny 1:2. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Ibrahima Thiam, Igor Mageski Valadares, Matthias Mazzamati, Mamadou Sette, Christian Luis Coca Figueredo, Sandro Gogic, Nilton Andre Altamirano Semino, Daniel Fernando Ferreira Martins, Adama Kiendrebeogo, Sead Imeri. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Joël Hänggi, Alexander Thommen, Marek Binjas, Yves Arnold, Omer Ozturk, Yannick Brogle, Manuel Wiederkehr, Noa Merz, Marco Erny, Yafiet Debesay. – Verwarnungen: 42. Kevin Alexander Diaz Martinez, 55. Daniel Fernando Ferreira Martins, 70. Sandro Gogic, 71. Abdu Suleyman, 78. Marek Binjas.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Concordia Basel - FC Laufen 2:8, US Olympia 1963 - FC Gelterkinden 1:2, FC Breitenbach - FC Schwarz-Weiss b 0:0

Tabelle: 1. FC Laufen 14 Spiele/35 Punkte (54:13). 2. FC Therwil 13/29 (40:18), 3. AC Rossoneri 13/28 (38:16), 4. FC Black Stars 13/25 (42:28), 5. FC Oberwil 13/24 (29:18), 6. FC Bubendorf 13/23 (35:25), 7. SC Binningen 13/18 (26:33), 8. FC Schwarz-Weiss b 14/18 (24:32), 9. FC Zwingen 13/15 (35:36), 10. FC Breitenbach 14/15 (25:30), 11. FC Gelterkinden 14/13 (28:44), 12. FC Concordia Basel 14/12 (20:37), 13. US Olympia 1963 14/6 (23:50), 14. BCO Alemannia Basel 13/4 (11:50).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:03 Uhr.