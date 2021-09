3. Liga, Gruppe 1 Gelterkinden siegt gegen Binningen Gelterkinden behielt im Spiel gegen Binningen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Gelterkinden setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Yves Arnold eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Gelterkinden das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Manuel Wiederkehr Gelterkinden mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Joël Hänggi baute in der 41. Minute die Führung für Gelterkinden weiter aus (3:0).

In der zweiten Halbzeit holte Binningen auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Max Forsbach (46. Minute) liess Binningen auf 1:3 herankommen. Migel Popara erzielte in der 47. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 für Binningen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Binningen sah Fitim Dauti (30.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Moreno Damiano (26.) und Migel Popara (62.). Eine Verwarnung gab es für Gelterkinden, nämlich für Noa Merz (82.).

Gelterkinden verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Gelterkinden in einem Heimspiel mit FC Concordia Basel (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

In der Tabelle verliert Binningen Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Binningen erstmals wieder.

Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Zwingen (Platz 7). Das Spiel findet am 11. September statt (17.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Gelterkinden - SC Binningen 3:2 (3:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 12. Yves Arnold 1:0. 30. Manuel Wiederkehr 2:0. 41. Joël Hänggi 3:0. 46. Max Forsbach 3:1. 47. Migel Popara 3:2. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Yannick Brogle, Alexander Thommen, Roman Burri, Leutrim Ahmeti, Conradin Gürtler, Yves Arnold, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Joël Hänggi, Marco Erny. – Binningen: Gianfranco Ferrara, Flavio Schmidig, Betim Dauti, Raphael Mathias, Max Forsbach, Giuseppe De Fregias, Ugur Tinas, Joel Müller, Moreno Damiano, Fitim Dauti, Semi Trabelsi. – Verwarnungen: 26. Moreno Damiano, 62. Migel Popara, 82. Noa Merz – Ausschluss: 30. Fitim Dauti.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - AC Rossoneri 2:2, FC Therwil - BCO Alemannia Basel 7:1, FC Black Stars - US Olympia 1963 7:5, FC Breitenbach - FC Zwingen 2:3, FC Oberwil - FC Laufen 2:2, FC Gelterkinden - SC Binningen 3:2

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:1). 2. FC Gelterkinden 3/6 (8:5), 3. FC Black Stars 3/6 (12:10), 4. SC Binningen 3/6 (10:5), 5. FC Oberwil 3/5 (5:2), 6. FC Laufen 2/4 (6:3), 7. FC Zwingen 3/4 (4:6), 8. FC Concordia Basel 1/3 (1:0), 9. FC Bubendorf 2/3 (4:6), 10. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 11. AC Rossoneri 3/2 (2:6), 12. FC Breitenbach 3/1 (5:9), 13. US Olympia 1963 3/0 (5:11), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 22:03 Uhr.